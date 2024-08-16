ثنائي مفاجأة على أعتاب الزمالك

كشف الإعلامي وليد الحديدي عن إقتراب مجلس إدارة نادي الزمالك من التعاقد مع ثنائي مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لحل أزمة القيد من أجل التعاقد مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه.

وقال الحديدي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc: “نادي الزمالك يدرس فكرة ضم كريم بامبو من البنك الاهلي بعدما تألق بشكل جيد خلال الموسم الحالي”.

وتابع: “كريم بامبو يلعب في عدة مراكز ومعدل تهديفه جيد، وبات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن ناديه بسبب نهاية عقده”.

واختتم: “البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لم يحسم بعد ملف عودة حسام أشرف المعار إلى بلدية المحلة وهو أحد هدافي الدوري المصري”.

ويختتم فريق الفريق منافسات مسابقة الدوري المصري الموسم الحالي مساء غدًا السبت، على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة 34، الختامية.