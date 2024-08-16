شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أشرف داري: مفاوضات الأهلى مع المدافع المغربى متقدمة واللاعب مرحب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد اللطيف فليفى، وكيل أعمال اللاعب المغربى أشرف داري، أن مفاوضات الأهلى مع لاعب بريست الفرنسى متقدمة جدا، واللاعب مرحب جدا بالانضمام للقلعة الحمراء.

وقال عبد اللطيف فليفى، فى مداخلة مع الإعلامى محمد الليثى فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك مفاوضات متقدمة بين الأهلى والمغربى أشرف دارى من أجل ضم المدافع".

وتابع وكيل أشرف داري: "بريست الفرنسى تعاقد مع أشرف دارى بمبلغ كبير وهو حاليا لا يمانع من بيعه، ولكن على الأهلى أن يلبى طلبات النادى الفرنسي".

وتابع: "أشرف دارى لاعب دولى وحاجز مكانه فى المنتخب المغربى ومشروع كبير جدا، وشروط بريست هى عقبة أمام انتقاله للأهلى ويجب تلبية هذه الشروط".