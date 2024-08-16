شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتمسك باستمرار القوام الأساسى من أجل السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، باستمرار القوام الأساسى للفريق، وعدم السماح برحيل أى لاعب من أجل الاستعداد الجيد لبطولة كأس السوبر المحلى.

ونجح فريق سيراميكا في التتويج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضمن رسميا المشاركة في كأس السوبر المحلى في النسخة الثانية على التوالي.

ورفض مسئولو سيراميكا في التفريط في أي لاعب خاصة في القوام الأساسى مثل صديق أوجولا وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام في ظل ارتباط النادى بالمشاركة في السوبر ويأمل في التتويج بلقبها.

من جانب آخر، يواصل فريق سيراميكا الاستعداد لمواجهة زد في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من دورى nile.

واستعان أيمن الرمادى بمواجهة زد مع الأهلى الأخيرة لدراسة شكل وطريقة لعب الفريق خاصة في ظل التغييرات التي يجريها مجدى عبد العاطى مدرب زد في المباراة الأخيرة من أجل وضع الخطة المناسبة لخطف النقاط الثلاثة.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة القتال داخل الملعب واستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط أمام سموحة من أجل نهاية الموسم بشكل قوى.