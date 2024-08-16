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الامارات | فوز الصويعي والرشيدي بمنصبين دوليين في «ألعاب القوى البارالمبية»

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية، أمس، فوز طارق الصويعي، المستشار الفني للجنة، برئاسة اللجنة للاتحاد الدولي لألعاب القوى البارالمبية، ولاعبة المنتخب سهام الرشيدي، بعضوية لجنة اللاعبين.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي أقيمت في ألمانيا عن بعد، بإشراف اللجنة البارالمبية الدولية، وتم الإعلان عن الفائزين بعد فرز نتائج التصويت.

وخاض الصويعي جولة انتخابية قوية مع 9 مرشحين من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 160 دولة في التصويت على هذا المنصب. وحصلت الرشيدي على أغلبية الأصوات الخاصة بالمقعد الممثل لقارة آسيا بالاتحاد الدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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