الامارات | بطولة «غرب آسيا» لـ «شباب الطائرة» تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم، بطولة غرب آسيا الثانية لكرة الطائرة لمنتخبات الشباب على صالة نادي العين.

ويشهد اليوم الافتتاحي إقامة ثلاث مباريات، الأولى بين الإمارات وفلسطين، وسيتم من خلالها إعلان افتتاح البطولة رسمياً، ثم الأردن ولبنان، وقطر والبحرين.

يذكر أن البطولة تستمر حتى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة 9 منتخبات هي: الإمارات والبحرين وقطر والسعودية والكويت والأردن ولبنان وفلسطين وسورية.