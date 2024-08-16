الامارات | 19 لاعباً يمثلون منتخب الإمارات في «آسيوية الملاكمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة، اختيار 19 لاعباً ولاعبة لقائمة المنتخب الوطني للناشئين والواعدين، للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها الدولة في قاعة مركز أدنيك بمدينة العين.

وتقام البطولة من 28 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.

ويشارك المنتخب في بطولتي الناشئين، وتشهد 13 وزناً من 46 إلى 80 كغم، والواعدين وتضم 15 وزناً، وتبدأ من 35 إلى 70 كغم.

وضمت قائمة اللاعبين التي تم اختيارها من قبل المدير الفني لاتحاد الملاكمة محمد الشبلي، كلاً من: بطي مصبح، ومطر الزعابي، وهزاع عامر، وزايد الشبلي، ونهيان الظاهري، وأحمد هاشل، ومنصور العبدلي، وسلطان وليد، وحسين عيسى، ونهيان الغافري، ودياب ناجي، وعبدالله ناجي، ونهيان الشبلي، وعمار الطايل، وعبيد الظاهري، وعلي مسهل، ويوسف علي، وسلامة عبدالله خيري، ودانة محمود.