عقبة وحيدة تفصل أشرف داري عن الانضمام إلى الاهلي

أوضح عبداللطيف فليفلي وكيل الشركة المسؤولة عن تسويق المغربي أشرف داري لاعب نادي بريست الفرنسي، تطورات المفاوضات مع الاهلي للانتقال إلى صفوفه الصيف الجاري.

وقال «فليفلي» خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الهدف» المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 2»: “هناك مفاوضات من جانب الاهلي لضم داري خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.

وأشار وكيل اللاعب المغربي إلى أن نادي بريست لا يمانع في رحيل اللاعب إلى الاهلي ولكن بشروط.

وأوضح: “النادي الفرنسي قد تعاقد مع مدافع المنتخب المغربي بمبلغ كبير، وهذا هو الشرط الذي يفرضه على المارد الأحمر من أجل اتمام الصفقة وانتقال داري إلى صفوفه”.

وواصل وكيل المدافع المغربي: “شروط بريست الفرنسي ليست مستحيلة وطبيعية موضحًا، لأنهم يروا أن اللاعب ضمن صفوف منتخب المغرب ولديه مستقبل كبير، موضحًا أن هذه الشروط هي العقبة الوحيدة لإتمام الصفقة”.

واختتم: “يتم التفاوض حاليًا مع نادي بريست عبر وكالتهم مشيرًا إلى أنه ينتظر أن تتم الأمور على خير في الأيام المقبلة”.