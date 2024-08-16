شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ناشئات اليد أمام سويسرا فى بطولة العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للناشئات لكرة اليد اليوم ،الجمعة، نظيره السويسري فى ثانى مبارياته بمشواره ببطولة العالم مواليد 2006 التى تستمر حتى حتى 25 أغسطس الجارى بالصين ضمن المجموعة السابعة التى تضم رومانيا وإسبانيا وسويسرا.

ثالث مباريات منتخب مصر ستكون أمام منتخب رومانيا في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم 17 أغسطس .

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك علي ألمانيا وفوز إسبانيا على سلوفينيا.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد، أولمبياد باريس، بعد الخسارة أمام نظيره الإسبانى، بنتيجة 29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024.