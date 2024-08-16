شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الاتفاق السعودية وديا فى الدمام والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته اليوم الجمعة، لمواجهة فريق الاتفاق السعودي غدا، في المباراة الودية التي يخوضها الدراويش احتفالا بمرور 100 عام على تأسيسه.

ووصلت بعثة النادى الإسماعيلى، إلى مقر الإقامة في مدينة الدمام مساء الأربعاء، بعدما حرصت البعثة على تأدية العمرة أولا بعد الوصول للسعودية قبل الانتقال إلى الدمام من أجل خوض اللقاء الودي.

وتعود بعثة الإسماعيلى من السعودية يوم 18 أغسطس الجارى إلى القاهرة، بعد خوض المباراة الذى سيحصل خلالها الإسماعيلى على 40% من عائد المباراة.

من جانب آخر، استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بقيادة نصر أبو الحسن على خوض مباراة سموحة بالجولة الأخيرة لمسابقة دورى nile بفريق 2005 بالقيادة الفنية لعمر جمال مدرب الفريق، وذلك بعد ضمان بقاء الفريق فى الدورى بشكل رسمى.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال السبت المقبل، فريق الاتفاق السعودى فى السعودية ضمن احتفالات النادى بمرور 100 عام على تأسيسه، وسيكون هناك صعوبة فى خوض مباراة سموحة بالفريق الأول بعد 24 ساعة من مواجهة الاتفاق.