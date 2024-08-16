شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرسم الليلة خطة عبور بلدية المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم، الجمعة استعداداً لمواجهة بلدية المحلة فى المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء غداً السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز "دورى NILE".

ويضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك الرتوش النهائية على خطة عبور بلدية المحلة، حيث ركز على علاج أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش وكلفتهم خسارة المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك من أجل تفاديها في مواجهة البلدية.

وحذر جوميز اللاعبين الشباب من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك بلدية المحلة،ويمنحهم دفعة معنوية للفوز وحصد الثلاث نقاط.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بلدية المحلة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بلدية المحلة وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.