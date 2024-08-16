شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعدادته لمواجهة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها السابعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري ، ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسر لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.



ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الغد ، اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة وإنضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة انبي وسيغيب عن لقاء مودرن سبورت غداً.



بعيداً عما سبق ، قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي ، أن الفريق قدم مباراة متوسطة أمام انبي والتي انتهت بالتعادل 1-1، بسبب التغييرات الكثيرة على التشكيل ، وعلّق على أنباء رحيله عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر في تعيين مدير كرة جديد ، وقال بيبو: "متعود على هذه الشائعات وطالما أتواجد في الأهلي ستتكرر هذه الشائعات، والموسم الحالي بالنسبة لي كان مهما واستطعنا الفوز بكل البطولات التي شاركنا فيها تقريبا ، وأردف: "وجودي في الأهلي حاليا في وظيفة أحبها، ومن المؤكد أنه في يوما ما سأرحل، والبعض مهتمين بهذا الموضوع ولا يفرق معي ولا تتعبوا أنفسكم بشكل كبير ، وأضاف: "أحاول أعطي بنسبة 100% وربنا يوفقنا، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت وليس لدي مشاكل في أي شيء، وأنا تحت أمر الأهلي".