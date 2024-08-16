شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطير إلى البرتغال بعد مباراة الزمالك و البلدية لقضاء إجازته والان مع تفاصيل الخبر

يسافر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك إلى البرتغال عقب مباراة بلدية المحلة لقضاء إجازته بعد انتهاء منافسات الدورى والتقاط الأنفاس وبعدها يضع خطته من أجل الاستعداد للموسم الجديد ومنافسات كأس مصر والسوبر الأفريقى أمام الأهلى.

وأبلغ جوميز مسئولى القلعة البيضاء بموعد إجازته، ورغبته فى السفر إلى البرتغال من أجل الراحة، الأمر الذى وافقوا عليه، حتى يستطيع الاستعداد والتركيز فى الفترة المقبلة،والتى يقبل فيها الفريق الأبيض على منافسات قوية.

ويلتقي الزمالك مع بلدية المحلة يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.