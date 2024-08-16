شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح اليوم باب القيد القائمة الثانية للكرة النسائية قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يفتح الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، باب القيد للقائمة الثانية لأندية الكرة النسائية المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل، حيث من المنتظر أن تستمر فترة القيد الثانية حتى يوم نهاية الشهر الجاري.



وبدأت الأندية المصرية في الأيام الأخيرة في انشاء فرق للكرة النسائية وفقا لاشتراطات الاتحاد الأفريقي، حيث أجرت بعض الأندية اختيارات لتشكيل فريق، بينما أعلنت فرق أخرى عن أجهزتها الفنية الجديدة.



وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف” عن شروطه للمشاركة في البطولات المختلفة للكرة النسائية، التي تنظم من طرفه وفي مقدمتها بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري في النسخة الثانية.



وأعلن الكاف عن شروطه والتي أصدرها، أولا حصول الأندية على تراخيص الأندية المحترفة، حتى يُسمح لهم بالمشاركة في أي منافسات قارية قادمة في كرة القدم النسائية.



كما يرى مسئولي الاتحاد الإفريقي، أن هذه الخطوة ستدفع الاتحادات الإفريقية، إلى الاهتمام بملف كرة القدم النسائية إفريقيًا وتحسين وضعها.