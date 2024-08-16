شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُرحّب بعودة ديانج للأهلي حال فسخ تعاقده مع الخلود السعودي والان مع تفاصيل الخبر

رحّب مسئولو النادي الأهلي بعودة المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الذي تمت إعارته مؤخراً لنادي الخلود السعودي حال رغبة الأخير في فسخ العقد لأي سبب من الأسباب .

ويأتي قرار الأهلي بعدما تحدثت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية حول رغبة النادي السعودي في التراجع عن صفقة ديانج لعدم وجود سيولة مالية لإتمام الصفقة وهو ما جعل الخلود يتأخر في تسديد قيمة الصفقة التي تبلغ 500 ألف دولار مقابل الإعارة موسماً .

ورغم تواجد اللاعب المالي في معسكر الفريق السعودي المُقام حالياً في تركيا إلا أن الأهلي لم يتسلّم قيمة الإعارة وهو أثار علامات الاستفهام داخل أروقة القلعة الحمراء لاسيما بعدما تحدثت تقارير سعودية عن إمكانية عودة اللاعب المالي للأهلي فأجرى مسئولو النادي إتصالات بنظراؤهم في النادي السعودي لمعرفة حقيقة أنباء فسخ عقد ديانج وأكد النادي السعودي أن هذه الأنباء غير حقيقية وأنهم سوف يقومون بتحويل مبلغ الإعارة خلال أيام للقلعة الحمراء.

بعيداً عما سبق ، قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي ، أن الفريق قدم مباراة متوسطة أمام انبي والتي انتهت بالتعادل 1-1 ، بسبب التغييرات الكثيرة على التشكيل، وعلّق على أنباء رحيله عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر في تعيين مدير كرة جديد.

وقال بيبو: "متعود على هذه الشائعات وطالما أتواجد في الأهلي ستتكرر هذه الشائعات، والموسم الحالي بالنسبة لي كان مهما واستطعنا الفوز بكل البطولات التي شاركنا فيها تقريبا ، وأردف: "وجودي في الأهلي حاليا في وظيفة أحبها، ومن المؤكد أنه في يوما ما سأرحل، والبعض مهتمين بهذا الموضوع ولا يفرق معي ولا تتعبوا أنفسكم بشكل كبير ، وأضاف: "أحاول أعطي بنسبة 100% وربنا يوفقنا، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت وليس لدي مشاكل في أي شيء، وأنا تحت أمر الأهلي".