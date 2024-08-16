شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف الإسماعيلي فى الجولة الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة، يحل النادي الإسماعيلي ضيفا على نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بقيادة نصر أبو الحسن على خوض مباراة سموحة بالجولة الأخيرة لمسابقة دورى nile اليوم بفريق 2005 بالقيادة الفنية لعمر جمال مدرب الفريق، وذلك بعد ضمان بقاء الفريق فى الدورى بشكل رسمى حيث يتواجد الفريق الأول في السعودية لمواجهة الإتفاق السعودي وديا غدا السبت.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، حصدها الفريق الأزرق بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

وضمن النادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، البقاء في الدوري الموسم المقبل، بعدما تعادل في اللقاء الماضي أمام المقاولون العرب بهدف لمثله، لينهي صراع الهبوط، بعدما تأكد بشكل رسمي هبوط فرق، الداخلية، المقاولون العرب، وبلدية المحلة إلى دوري المحترفين.

بينما على الجانب الآخر يبحث فريق سموحة بقيادة أحمد سامي في مواصلة الانتصارات بالجولة الأخيرة من الدوري مستغلاً عامل الأرض، وذلك لرفع رصيده إلى 54 نقطة وانهاء الموسم في أفضل مركز.