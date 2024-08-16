شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر تقرير جوميز بعد انتهاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك تقرير البرتغالى جوميز جوميز المدير الفنى للفريق المتفق عليه عن الراحلين فى الفترة المقبلة والصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق لتدعيم أوجه العجز والنقص، خاصة أنهم يرغبوا فى المنافسة على كل البطولات فى الموسم الجديد.

وترك مسئولو نادى الزمالك الحرية كاملة لجوميز فى اختيار الصفقات الجديدة وتحديد الراحلين عن القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية المقبلة،وذلك لفرض حالة من الاستقرار على الفريق.

ووعد البرتغالى الإدارة بتسليمهم التقرير فى أقرب لمناقشته فيه قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن الراحلين واللاعبين الذين يحتاجهم الفريق.