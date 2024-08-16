لاعب مغربي ثالث على رادار الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

أكد عبداللطيف فليفلي وكيل أعمال المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي، وجود مفاوضات من النادي الأهلي، لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فليفلي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بالفعل يوجد مفاوضات متقدمة بين الأهلي وداري وأتمنى أن تتم بخير، ولكن لا يمكنني أن أعطي تفاصيل أكثر".

وأضاف: "داري لاعب كبير ودولي ويشارك مع منتخب المغرب، كما أنه مشروع لأسود الأطلس، والفريق الفرنسي ليس لديه مانع في الموافقة على رحيله، لكنه لديه شروط طبيعية وليست مستحيلة، شروط يمكن لأي ناد أن يتناقش فيها".

وأتم تصريحاته: "المفاوضات بدأت مع داري في نفس توقيت المفاوضات مع محمد عبد المنعم".

وتعد هذه الصفقة المغربية الثالثة للنادي الأهلي، بعدما أعلن التعاقد مع يحيى عطية الله و أتم اتفاقه مع محمد علي بن رمضان.

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