شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخطر المحترفين بالانضمام للمعسكر لمواجهتى كاب فيردي وبوتسوانا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، خطابات استدعاء للاعبين المحترفين المنتظر ضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل، والذى ينطلق نهاية هذا الشهر لمواجهتي كاب فيردي وبوتوسوانا في تصفيات أمم أفريقيا.

وينوي حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، استدعاء 8 لاعبين محترفين فى معسكر الفراعنة المقبل، والذى يتخلله خوض مباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



واللاعبون الذين وقع عليهم اختيار حسام حسن من أجل الانضمام فى المعسكر المقبل هم: "محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، وعمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني، وأحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطرى، ومحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي".

وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلا من: «كاب فيردي، وموريتانيا وبتسوانا».