شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض رحيل حسين الشحات خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إعارة حسين الشحات لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفة الجارية ، وتمسك المدير الفني ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل بسبب دوره المؤثر مع المارد الأحمر .

وإرتبط أسم الشحات بعروض خارجية الفترة الأخيرة أبرزها من السعودية والإمارات وطلبت أندية من هذه الدوريات ضم الشحات على سبيل الإعارة وتم عرض الأمر على مارسيل كولر الذي رفض فكرة رحيل اللاعب وتمسك ببقاؤه خاصة في ظل موافقته على رحيل أكثر من لاعب أخر يلعب في مركز الجناح أبرزهم أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر والجنوب أفيقي بيرسي تاو .

بعيداً عما سبق ، قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي ، أن الفريق قدم مباراة متوسطة أمام انبي والتي انتهت بالتعادل 1-1 بسبب التغييرات الكثيرة على التشكيل ، وعلّق على أنباء رحيله عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر في تعيين مدير كرة جديد ، وقال بيبو: "متعود على هذه الشائعات وطالما أتواجد في الأهلي ستتكرر هذه الشائعات، والموسم الحالي بالنسبة لي كان مهما واستطعنا الفوز بكل البطولات التي شاركنا فيها تقريبا ، وأردف: "وجودي في الأهلي حاليا في وظيفة أحبها، ومن المؤكد أنه في يوما ما سأرحل، والبعض مهتمين بهذا الموضوع ولا يفرق معي ولا تتعبوا أنفسكم بشكل كبير ، وأضاف: "أحاول أعطي بنسبة 100% وربنا يوفقنا، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت وليس لدي مشاكل في أي شيء، وأنا تحت أمر الأهلي".