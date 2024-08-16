شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية ترفض إقامة الدورى الجديد من مجموعتين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة الدورى الجديد بنظام المجموعتين وتم استبعاد هذا التصور من بين السيناريوهات المقترحة للموسم الجديد 2024 - 2025.

جاء ذلك بعدما تعذر وضع الأهلى على رأس المجموعة الأولى والزمالك على رأس المجموعة الثانية، حيث احتل بيراميدز المركز الثانى رسميا فى الدورى الحالى، وبالتالى حال إقامة الدورى من مجموعتين سيتم وضع الأهلى وبيراميدز على رأس المجموعتين وهو ما استبعدته رابطة الأندية.

ودعت رابطة الأندية المحترفة ممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر فى الموسم المقبل، للاجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة مصير شكل الدورى فى الموسم الجديد، حيث تم الاستقرار على تغيير نظام المسابقة للهروب من فخ تلاحم المواسم الذى تعانى منه الكرة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية.

ويسود اتجاه قوى إلى انطلاق الموسم المقبل بمشاركة 18 ناديا ولكن من دور واحد، بحيث يخوض كل الفرق 17 جولة، وبعد انتهاء منافسات هذا الدور سيتم تقسيم الجدول إلى جزئين.

وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري المصرى، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدورى، بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدورى وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.

ومن المقرر أن ينتهى الدورى المصرى للموسم الحالي 2023-2024، في 18 أغسطس الجاري وذلك ووفقًا لتصريحات مسؤولي رابطة الأندية، وجدول المسابقة المعلن خلال الأيام الماضية، على أن ينطلق الموسم الجديد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.