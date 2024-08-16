الشرطة الكتالونية تكشف تطورات جديدة بشأن طعن والد لامين يامال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أفاد المكتب الإعلامي لشرطة إقليم كتالونيا، القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم، بشأن الهجوم على منير نصراوي والد لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وتعرض والد لامين يامال، يوم الأربعاء الماضي، للطعن في موقف للسيارات بمدينة ماتارو بالقرب من برشلونة، دخل على إثرها إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة لشبك "CNN"، إن المشتبه بهم ليس لديهم سجل جنائي سابق، وتم اعتقالهم في وقت متأخر من الأربعاء، بعد ساعات قليلة من الهجوم، وتم اعتقال الرابع أمس الخميس.

وكتب نصراوي عبر حسابه الرسمي على تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أشعر بتحسن وشكرا للجميع على رسائل الدعم".

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