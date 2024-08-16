شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يمنح أفشة والدبيس راحة من آخر مباريات الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

قرر سامى قمصان المدرب العام للأهلى القائم بأعمال المدير الفنى، إراحة ثنائى الفريق محمد مجدى أفشة وكريم الدبيس من مباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد السبت، في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه قبل نهاية المسابقة بجولات.

وحصل لاعبو الأهلي الأساسيون على راحة سلبية منذ التتويج بلقب الدوري رسمياً قبل أن يلحق بهم الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، ثم قرر قمصان إراحة أفشة والدبيس في آخر لقاء للأهلي في الدوري.

من ناحية أخرى يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها السابعة من مساء غد السبت، باستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسر لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الليلة اللاعبون الأساسيون الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة وانضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة إنبي، وسيغيب عن لقاء مودرن سبورت غداً ثم انضم لهم أفشة والدبيس.