شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلقى حارس إنبى عرضاً من الزمالك؟ مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى حقيقة تلقى عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق البترولى عرضاً من الزمالك، للانتقال إلى صفوفه مؤكداً أن كل الأنباء التى يتم تداولها مجرد حديث وكلاء ولم ترتقِ للمفاوضات الرسمية.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عبد العزيز البلعوطى لم يحسم وجهته المقبلة، موضحاً أنه تلقى العديد من العروض للرحيل عن الفريق البترولى خاصة بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات معظم مباريات الموسم الماضى.

وأوضح المصدر أن مسئولى نادى إنبى فتحوا الباب أمام رحيل عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما ابتعد عن المشاركة في مباريات الفريق البترولى خلال الفترة الأخيرة.

وبات عبد العزيز البلعوطى على أعتاب الرحيل عن الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية المقبلة، لرغبته في المشاركة بالمباريات، والعودة إلى التألق مرة أخرى، وحتى لا يؤثر هذا الأمر على مستواه الفني والبدنى.

ويفاضل البلعوطى بين العديد من العروض في الفترة الحالية، لكنه لم يحسم وجهته بشكل نهائي، خاصة أن حارس إنبى يرغب في التواجد مع فريق بالموسم الجديد يضمن له العودة للمشاركة بصفة أساسية لاستعادة مستواه المعهود.