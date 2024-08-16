أرني سلوت يثير الجدل بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثار أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الجدل بشأن مستقبل المحترف المصري محمد صلاح والثنائي أرنولد وفان دايك.

وينتهي عقد الثلاثي محمد صلاح وأرنولد وفان دايك، في صيف 2025، ويحق لهم التوقيع إلى أي ناد في يناير المقبل، ولكن الفريق الإنجليزي لم يحسم موقفهم حتى الآن.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم: "أنه ليس المكان المناسب للحديث عن عقود اللاعبين ولكن بإمكاني إخبارك بأنهم سيكونون مع الفريق غدًا".

وعن مستقبل لويس دياز، قال: "لقد أعجبني كثيرًا ما شاهدته منه خلال الـ10 أيام الماضية، كان له تأثيرا كبيرا بالمواسم السابقة وآمل أن يكون له تأثير كبير كذلك بالموسم القادم".

وأتم تصريحاته عن الصفقات: "لقد قلتها عدة مرات، ليس من السهل تقوية فريقنا ولكن زوبومندي كان أحد اللاعبين الذين كان بإمكانهم فعل ذلك، ولكن للأسف قرر عدم المجيء".

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