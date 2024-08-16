شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يُنهى إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

يُنهى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية إجراءات سفر كريم فؤاد لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، بعدما تقرر إجراء الجراحة فى ألمانيا وليس النمسا كما جرت العادة فى معظم عمليات الرباط الصليبى التى أجراها أكثر من لاعب بالأهلى مؤخراً.

الأهلى كان ينوى إجراء الجراحة لكريم فؤاد لدى الخبير النمساوى كريستيان فينك الذى أجرى جراحة مُماثلة لأكثر من لاعب بالأهلى أبرزهم أكرم توفيق لكن الخبير النمساوي سيكون غير متواجد الفترة المقبلة لذا قرر الأهلي البحث عن مكان أخر يُجري فيه كريم فؤاد الجراحة.

من ناحية أخرى يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها السابعة من مساء غد السبت، باستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسر لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الغد اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة وانضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة انبي وسيغيب عن لقاء مودرن سبورت غداً.