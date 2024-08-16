شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يجهز "رسالة الوداع" لجمهور الأهلى قبل الانتقال لنيس الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

يجهز محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى فى الساعات الحالية رسالة ينشرها عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وإنستجرام يودع فيها جماهير ناديه قبل الإعلان الرسمى عن انتقاله لنيس الفرنسى.

ويرغب محمد عبد المنعم فى شرح تفاصيل رحيله عن الأهلى وأسباب تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الأوروبى، كما سيطالب جماهير الأهلى بدعمه ومساندته فى رحلته الاحترافية باعتباره من أبناء القلعة الحمراء، وسيحمل اسم النادى فى المحافل الأوروبية، كما أنه لم يتأخر يوماً عن قيادة المارد الأحمر لمنصات التتويج مراراً وتكراراً.

يُنهى محمد عبد المنعم إجراءات السفر إلى فرنسا الأسبوع المقبل للخضوع للكشف الطبى بنادى نيس الفرنسى، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم فى نيس صفقة انتقال عبد المنعم من القلعة الحمراء للنادى الفرنسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحّب نيس الفرنسى بطلب الأهلى بتغيير نظام تسديد قيمة الصفقة التى تبلغ 4 ملايين و300 ألف يورو، فقد عرض النادى الفرنسى فى البداية تسديد المبلغ على 4 دفعات خلال 3 سنوات وهو ما رفضه الأهلى ليتراجع نيس عن العرض ويقرر تسديد المبلغ على دُفعتين.

واتفق الأهلى مع نيس خلال الساعات الماضية على تسديد الدُفعة الأولى من قيمة الصفقة حالياً وقيمتها 2 مليون و400 ألف يورو، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية الصيف المقبل وقيمتها مليون و900، فضلاً عن تسديد مليون يورو للأهلى، عبارة عن "بونص" بشأن مشاركات اللاعب ومساهماته فى تسجيل وصناعة الأهداف بجانب 10% نسبة إعادة بيع.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين الأهلى ونيس لإتمام الصفقة، وبدأ النادى الفرنسى عرضه المالى بـ2 مليون يورو فيما تمثلت مطالب الأهلي في البداية في 6 ملايين يورو إلى أن تم الاتفاق على التفاصيل الأخيرة التي حسمت الصفقة.