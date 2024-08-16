شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر مواليد 2009 ينهى المرحلة الأولى من معسكره التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف المرحلة الأولى من تجمع المنتخب خلال معسكره التدريبى المفتوح لانتقاء العناصر المميزة لتكوين القوام الأساسى.

وخضعت مجموعة اللاعبين لتدريبات خاصة على مدار 3 أيام على ملاعب المنتخبات الوطنية فى مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، فى إطار البرنامج المتفق عليه من قبل الجهاز الفني بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد لتكوين رؤية فنية واضحة لهؤلاء اللاعبين وأختار افضل العناصر المناسبة.

ويبدأ المنتخب المرحلة الثانية غدا السبت وتستمر لمدة 3 أيام أيضاً يضم خلالها الجهاز الفنى مجموعة أخرى من اللاعبين للتعرف على قدراتهم وإمكانياتهم بصورة أفضل.

ويضم الجهاز الفنى حسين عبد اللطيف مديرا فنيا وعبد الستار صبرى مدربا عاما وكريم أيمن مدربا مساعدا وأمير عبد الحميد مدربا لحراسة المرمى وشادى الشريف مديرا إداريا وشادى الجيلانى محلل أداء والدكتور محمد زايد أخصائى علاج طبيعى وهانى درويش مدلكا، ووجيه حسن عامل مهمات.