ميكالى يحصل على مكافأة التأهل لنصف نهائى الأولمبياد قبل السفر للبرازيل

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القاهرة - سامية سيد - حصل روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على مكافأة التأهل لنصف نهائى أولمبياد باريس 2024 قبل السفر للبرازيل أمس لقضاء إجازته عقب انتهاء عقده مع اتحاد الكرة.

وعقد البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لـ منتخب مصر الأولمبى، جلسة مع وزير الرياضة أشرف صبحى، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى مساء الاثنين الماضى فى المركز الأولمبى بالمعادى لمناقشة مصير المدرب البرازيلى بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبى بحصد المركز الرابع في الأولمبياد.

وتلقى روجيريو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، عرضا من منتخب قطر الأولمبي لتولي مهمة تدريب الفريق الذى يستعد لأولمبياد 2028 المقرر إقامتها في لوس أنجلوس.

تلقى روجيريو ميكالي عروضاً من أندية ومنتخبات عربية ولاتينية من أمريكا الجنوبية بعد انتهاء عقده مع اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي.

ووجه روجيريو ميكالي اعتذارا للجماهير المصرية بعد الخسارة من المغرب بسداسية خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: "أعتذر عما حدث أمام المغرب، نتيجة مباراة المغرب لا نستحقها بالنظر إلى مسارنا فى الدورة، كنا نريد إسعاد الشعب المصري لأنه يستحق وكنا نريد اللعب على الذهب".