شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المغربي أشرف داري المرشح لخلافة عبد المنعم فى دفاع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من إتمام التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع الوداد السابق والمحترف في صفوف نادي بريست الفرنسي حسب تصريحات وكيل أعمال اللاعب الذي يؤكد التقدم في ملف مفاوضات الأهلي مع شرف داري.

تأتي مفاوضات الأهلي مع أشرف داري لتدعيم دفاع الفريق الذي يعاني من عجز شديد بعد احتراف محمد عبد المنعم في نادي نيس الفرنسي والذي سيتم الإعلان عنه رسميا خلال الساعات المقبلة بالإضافة إلي رحيل محمود متولي وتذبذب مستوي رامي ربيعه و ياسر إبراهيم.



أشرف داري

يرصد الخليج 365 معلومات عن المدافع المغربي أشرف داري المرشح لخلافة محمد عبد المنعم في الدفاع الأحمر وتدعيم دفاع الأهلي في الفترة المقبلة.

-مواليد: 6-5-1999

-يبلغ من العمر: 25 عاما

-يرتدي رقم القميص 4 في فريق بريست

-يلعب بقدمه اليمني

-بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الوداد المغربي

-تم تصعيده للفريق الأول عام 2018

-تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال ديربي الوداد والرجاء في ديسمبر 2019

-انتقل لنادي بريست الفرنسي في يونيو 2022 لمدة 4 سنوات

-قيمة انتقاله من الوداد إلي بريست مقابل 2 مليون و700 ألف يورو

-عقده مع بريست الفرنسي يمتد لنهاية شهر يونيو 2026

-تمت إعارته لمدة 6 شهور لنادي شارلوروا البلجيكي

-تنافس مع ديانج ومحمد الشناوي علي لقب أفضل داخل أفريقيا 2022

-حصد لقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد علي حساب الأهلي

-شارك في 139 مباراة مع الوداد وسجل 11 هدف

-شارك مع منتخب المغرب في انجاز حصد المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 وسجل هدف في مرمي كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث