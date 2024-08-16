شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحسم بطولة كأس مصر بالفوز على أسوان بهدف رمضان والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الاهلى في حسم تتويجه بطلا لكأس مصر بعدما فاز على نظيره أسوان بهدف دون رد سجله محمد رمضان فى مثل هذا اليوم 16 أغسطس 1991



وجاء تشكيل الأهلي فى المباراة النهائية بقيادة شوقى عبد الشافى مكونا من: ثابت البطل "كابتن الفريق" (اخر مباراة رسمية له)، علاء عبدالصادق، ضياء السيد، محمود صالح، محمد سعد، ربيع ياسين، تامر حفنى (بدر رجب)، هادى خشبة، علاء ميهوب، محمد رمضان، وكرم مرسى (أيمن شوقي).

بينما كان تشكيل أسوان فى المباراة النهائية بقيادة مشير عثمان مكونا من : على يحيى، أنور سيد، حجاج سعد، أيمن عبدالله، محمد نور، تودى حسن، عصام عبدالفتاح، طه العارف (عبدالحليم حافظ)، حازم عبدالله، حمدى حمدان (محمد رجب)، وهشام عبدالمنعم.



وإجمالا توج الاهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.