شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد منح جوميز ومساعدوه مكافأة التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك بعد منح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول،مكافأة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تمثل،3 شهور من قيمة راتبه الذى يتقاضاه داخل القلعة البيضاء.

ورد مسئولو نادى الزمالك،على الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة بشعور جوميز بحالة من الغضب داخل القلعة البيضاء،بمنحه جزء من مستحقاته المتأخرة، وكذلك نفس الحال ينطبق على مساعديه في الفريق.

وكشف حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك أن البرتغالى جوزيه جوميز ومساعدوه حصلا على ما يوازى قيمة 3 شهور من رواتبهم التى تمثل مكافاة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ،موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تباعا صرف جميع المستحقات في كل الألعاب.

وأكد المندوه خلال تصرحات خاصة لـ"الخليج 365" أن جوميز يشعر بالراحة داخل أسوار القلعة البيضاء ولا توجد أزمة في مستحقاته المتأخرة لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهداً استقرار للفريق،والأمور ستتغير للأفضل.

ينتظر مسئولو نادى الزمالك تقرير البرتغالى جوميز جوميز المدير الفنى للفريق المتفق عليه عن الراحلين فى الفترة المقبلة والصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق لتدعيم أوجه العجز والنقص، خاصة أنهم يرغبوا فى المنافسة على كل البطولات فى الموسم الجديد.