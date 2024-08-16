شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإقناع بن شرقى بتخفيض راتبه ودور شيكابالا فى صفقة الزمالك المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

ما زال مسئولو نادى الزمالك يكثفون الاتصالات مع المقربين من المغربى أشرف بن شرقى وعلى رأسهم شقيقه لمحاولة إقناعه بقبول تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجس مسئولو نادى الزمالك نبض أشرف بن شرقى،عن طريق المقربين بعرض مليون دولار عليه، إلا أن اللاعب،ما زال يتمسك بطلباته المادية على أمل، قبول النادى الأبيض بها خاصة أنه لن يكلف خزينة القلعة البيضاء أي أموال وسينتقل في صفقة انتقال حر.

وتدخل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء، في خط مفاوضات النادى مع اللاعب معتمداً على صداقته وعلاقته القوية بأشرف بن شرقى،حتى يقنعه بقبول عرض القلعة البيضاء وارتداء قميص النادى في الفترة المقبلة.

ويراهن مسئولو الزمالك على ارتباط جماهير النادى بأشرف بن شرقى لحسم الصفقة،خاصة أن اللاعب بات مطلباً جماهيرياً،وينادى الجميع بالتعاقد معه فضلاً عن قناعة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني بإمكانياته وقدراته الفنية.

ويعد المغربي أشرف بن شرقي ، جناح فريق الزمالك والريان القطري السابق، أحد أبرز الأسماء التي تتردد على الساحة الرياضية فى مصر مع كل ميركاتو، نظرًا لـ ارتباط جماهير القلعة البيضاء باللاعب المغربي، الذى نجح في ترك بصمة واضحة مع الفريق خلال الفترة التي لعب فيها للزمالك.

وفى فترة الانتقالات الصيفية الحالية تردد اسم بن شرقى داخل أروقة نادى الزمالك من جديد، على أمل عودته، فى ظل انتهاء رحلته مع الريان القطرى وأصبح لاعبًا حرًا، الأمر الذى يجعل فرص انتقاله أسهل وأوفر عما إذا كان مرتبطًا بعقد مع أحد الأندية.