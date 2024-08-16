شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية "تُسلّم" درع الدوري للأهلي 2 سبتمبر في حفل كبير والان مع تفاصيل الخبر

قررت رابطة الأندية المحترفة تسليم درع الدوري للنادي الأهلي في حفل كبير يُقام بأحد الفنادق يوم 2 سبتمبر المقبل ، وذلك بعدما تراجع مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارهم السابق بتسليم درع الدوري للأهلي فى الجولة الأخيرة لبطولة الدوري أمام مودرن سبورت 17 أغسطس الجاري.

وجاء التراجع بالتنسيق بين الأهلي ورابطة الأندية بناءً على طلب مسئولى القلعة الحمراء بتأجيل الاحتفالية لعدم وجود لاعبي الفريق الأساسيين والجهاز الفني بسبب قرار إراحتهم، والاعتماد على بعض البدلاء ومجموعة من الناشئين فى أخر مباريات للفريق بالدوري.

وقال مصدر في الأهلي، إن النادي اتفق مع رابطة الأندية المحترفة على تأجيل احتفالية الدوري بعد مباراة مورن سبورت، موضحاً أن الاتفاق أن يتم تسليم درع الدوري للأهلي والاحتفال به فى أحد الفنادق يوم 2 سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر، ليس منطقياً أن يتم استلام الدرع والاحتفال بالأهلي وسط غياب جميع العناصر الأساسية التى شاركت فى تحقيق هذا الإنجاز، لذا تم الاتفاق على التأجيل لحين تواجد جميع اللاعبين والجهاز الفني.

وسافر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى بلاده صباح السبت الماضي لقضاء إجازته هناك برفقة جهازه المعاون الأجنبي، كما حصل لاعبو الفريق على راحة باستثناء بعض اللاعبين الأساسيين أمثال أفشة وعر كمال وياسر أبراهيم وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد تم الاستعانة بهم في التدريبات والمباريات الأخيرة.

من ناحية أخرى ، يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غداً السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسر لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الغد ، اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة وإنضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة انبي وسيغيب عن لقاء مودرن سبورت غداً.