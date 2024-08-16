شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات أزمة أحمد فتوح وحقيقة فسخ عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

لا زالت أزمة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تطفو على سطح الأحداث الكروية،في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل تحت تأثير المواد المخدرة مما أدى إلى وفاته.

ويسلط الخليج 365 الضوء في سلسلة "س و ج" الذى يقدمها بشكل يومى الضوء على تطورات أزمة أحمد فتوح .

س: هل فسخ الزمالك عقده مع أحمد فتوح وما رد فعلهم على الأزمة ؟

ج: أكد مسئولو نادى الزمالك أن عقد أحمد فتوح مستمر مع نادى الزمالك،وغير صحيح ما تردد عن فسخ عقده مع القلعة البيضاء،بل تحركوا في جميع الاتجاهات لمساعدة اللاعب للخروج من محنته،بعد تعرضه للحبس.

س: ما هو رد فعل لاعبى الزمالك على أزمة أحمد فتوح؟

دشن لاعبو الزمالك،حملة دعم كبيرة لزميلهم أحمد فتوح للخروج من أزمته التي يعانى منها وعلى رأسهم محمد صبحى،سيف الجزيري،مصطفى الزنارى،ناصر ماهر، أحمد مصطفى زيزو، ومصطفى شلبى.

س: ماذا قالت تحقيقات النيابة عن أزمة فتوح ؟

ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

س: ما هو قرار النيابة تجاه أحمد فتوح ؟

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح -لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

س: ما هو تقرير الطب الشرعى عن عينة أحمد فتوح؟

ج: ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم أحمد فتوح على المادة المخدرة المشار إليها.