شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت بإستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري ، ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسرا لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

موعد مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت فى الدوري

يواجه الأهلى نظيره مودرن سبورت في التاسعة مساء غداً السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى ومودرن سبورت في الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 74 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 51 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى مودرن سبورت الدوري

تعادل الاهلى على انبى بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بأخر ظهور في المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومودرن سبورت فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.