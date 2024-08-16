شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الجمعة 16-8-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك بعد منح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول.

اتحاد الكرة: دورى المحترفين فى الموسم الجديد سيقام من دورين

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن دورى القسم الثاني أ المعروف بإسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

ارتياح فى الزمالك بعد منح جوميز ومساعدوه مكافأة التتويج بالكونفدرالية

سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك بعد منح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول.

ميكالى يحصل على مكافأة التأهل لنصف نهائى الأولمبياد قبل السفر للبرازيل

حصل روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على مكافأة التأهل لنصف نهائى أولمبياد باريس 2024 قبل السفر للبرازيل.

محمد عبد المنعم يجهز "رسالة الوداع" لجمهور الأهلى قبل الانتقال لنيس الفرنسى

يجهز محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى فى الساعات الحالية رسالة ينشرها عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

هل تلقى حارس إنبى عرضاً من الزمالك؟ مصدر يجيب

كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى حقيقة تلقى عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق البترولى عرضاً من الزمالك.

كريم فؤاد يُنهى إجراءات السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى

يُنهى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية إجراءات سفر كريم فؤاد لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى.

رابطة الأندية ترفض إقامة الدورى الجديد من مجموعتين.. اعرف السبب

رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة الدورى الجديد بنظام المجموعتين.