شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: صعود الفرق الثلاث الأولى بدورى المحترفين مباشرة للممتاز الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، صعود الفرق الثلاث الأولى بدورى المحترفين الجديد إلى الدورى الممتاز مباشرة حيث تم إلغاء فكرة مشاركة الفريق الثالث بدورى المحترفين فى دورة ترقى مع أوائل المجموعات بدورى القسم الثانى ب لتحديد الفريق المتأهل الثالث للدورى الممتاز كما كان الوضع فى الموسم الجديد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن دورى القسم الثاني أ المعروف بإسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سوف يكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، على أن يتحدد موعد انطلاق هذه المسابقات خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى، رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة الدورى الجديد بنظام المجموعتين وتم استبعاد هذا التصور من بين السيناريوهات المقترحة للموسم الجديد 2024 - 2025.

جاء ذلك بعدما تعذر وضع الأهلى على رأس المجموعة الأولى والزمالك على رأس المجموعة الثانية، حيث احتل بيراميدز المركز الثانى رسميا فى الدورى الحالى، وبالتالى حال إقامة الدورى من مجموعتين سيتم وضع الأهلى وبيراميدز على رأس المجموعتين وهو ما استبعدته رابطة الأندية.

ودعت رابطة الأندية المحترفة ممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر فى الموسم المقبل، للاجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة مصير شكل الدورى فى الموسم الجديد، حيث تم الاستقرار على تغيير نظام المسابقة للهروب من فخ تلاحم المواسم الذى تعانى منه الكرة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية.

ويسود اتجاه قوى إلى انطلاق الموسم المقبل بمشاركة 18 ناديا ولكن من دور واحد، بحيث يخوض كل الفرق 17 جولة، وبعد انتهاء منافسات هذا الدور سيتم تقسيم الجدول إلى جزئين.

وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري المصرى، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدورى، بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدورى وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.

ومن المقرر أن ينتهى الدورى المصرى للموسم الحالي 2023-2024، في 18 أغسطس الجاري وذلك ووفقًا لتصريحات مسؤولي رابطة الأندية، وجدول المسابقة المعلن خلال الأيام الماضية، على أن ينطلق الموسم الجديد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.



