مصدر يكشف لمصراوي موقف الأهلي من رحيل أحمد عبد القادر إلى قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متجهاً إلى فريق قطر القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "هناك إتفاق تم بين إدارة النادي الأهلي وفريق قطر القطري، لانتقال لاعب القلعة الحمراء إلى الفريق القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وأضاف: "اللاعب سقوم بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي لموسم آخر، قبل الخروج إلى الإعارة".

وتابع: "قيمة انتقال عبد القادر إلى قطر القطري، لمدة موسم على سبيل الإعارة ستصل إلى 500 ألف دولار".

واختتم المصدر تصريحاته: "الإعارة ستكون بدون نية الشراء النهائي، وسيتم مناقشة موقف اللاعب مع الفريق عقب نهاية الموسم المقبل".

وينتهي عقد أحمد عبد القادر رفقة النادي الأهلي، بنهاية الموسم المقبل 202-2025.

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