"في العلمين".. مصدر يكشف موعد استلام الأهلي درع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، موعد استلام النادي الأهلي درع الدوري المصري موسم 2023-24، بعدما حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والـ 44 في تاريخه.

وقال المصدر: "الأهلي تلقى تأكيدات من رابطة الأندية المحترفة باستلام درع الدوري يوم 2 سبتمبر المقبل، في حفل بأحد الفنادق الكبرى، وغالبا في مدينة العلمين الجديدة".

وأضاف: "الأهلي وافق على تأجيل استلام الدرع في مباراة مودرن سبورت غدا، لعدم وجود اللاعبين الأساسيين والمدير الفني مارسيل كولر وباقي الجهاز الأجنبي المعاون له، فبالتالي أخطر النادي رابطة الأندية برغبته في عدم استلام الدرع غدا".

وأتم المصدر: "وجاء رد الرد بأن تصميم درع الدوري لم يتم حتى الآن من الشركة المصممة، وفي النهاية تم الاتفاق على أن يتم تسليمه في حفل يوم 2 سبتمبر".

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