شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: تدشين المشروع القومي للموهبة الحركية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة تدشين المشروع القومي للموهبة الحركية كأحد الآليات التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم لتحقيق التفوق الرياضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع المصري وتلبية طموحاته.

ويأتي ذلك المشروع ضمن سلسلة من المشروعات القومية لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية لرفعة الرياضة المصرية.

يهدف المشروع إلي عداد جيل من الرياضيين في مراحل عمرية مبكرة يمتلكون المهارات الأساسية لأغلب الأنشطة الرياضية وتحقيق التميز في الجوانب المهارية والبدنية والنفسية تدعيما للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة الحركية بالبحيرة يستهدف أكثر من 1200 من النشء من المرحلة السنية 7 سنوات الى 8 سنوات مع إشراف طبي متخصص وعدد 21 مدرب تعلم حركي.



المشروع القومي للموهبة الحركية 1



المشروع القومي للموهبة الحركية