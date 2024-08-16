شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أهلاوية لإقناع كولر بالإبقاء على كهربا وتأجيل فكرة رحيله والان مع تفاصيل الخبر

يُجري مسئولو النادي الأهلي محاولات مكثفة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني بالأبقاء على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق ، وتأجيل فكرة رحيل اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وطلب كولر من إدارة الأهلي منذ فترة رحيل كهربا لعدم حاجة الفريق ، وجدد المدير الفني طلبه لمسئولو النادي في الجلسة الأخيرة التي جمعتهم قبل سفر كولر إلى سويسرا ، لكن مسئولو القلعة الحمراء يرغبون في إقناع كولر ببقاء كهربا.

إدارة الأهلي ترى أن كهربا لاعب جيد ويقدم مردود مُتميز حال المشاركة كما قد يتم استغلاله في مركز الجناح حال عدم المشاركة كمهاجم ، ويترقب مسئولو الأهلي عودة كولر من إجازته السنوية بسويسرا لإقناعه بفكرة بقاء كهربا الذي تلقى عروض محلية أبرزها من زد .

من ناحية أخرى ، يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غداً السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسر لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الغد ، اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة وإنضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم الذي غاب عن مباراة انبي وسيغيب عن لقاء مودرن سبورت غداً.