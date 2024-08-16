شكرا لقرائتكم خبر عن بسام وليد لاعب غزل المحلة يعلن إصابته بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بسام وليد لاعب فريق غزل المحلة عن تعرضه للإصابة بالرباط الصليبى خلال المشاركة في مباراة فريقه الوديه أمام أصحاب الجياد أحد أندية القسم الثانى أمس ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وكتب بسام وليد عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " الحمدالله الحمدالله الحمدالله صليبي ١٥/٨/٢٠٢٤أنا راضي كل الراضي والله ان ده خير كبير جدا عكس ان الناس كلها زعلانه عليه و شايفهم زعلانين جدا علشان كان نفسهم يشوفني في ممتاز تاني بس أنا عندي يقين من جوايه ان ده خير والله خير كبير و أنا واثق في ربنا و أواثق في نفسي اني هرجع احسن من الاول بكتير و هيشتغل علي كل حاجه كانت نقصاني في فتره دي و أنا بحمد ربنا و هفضل احمده كل ثانيه انه فاكرني و انه بيحبني و ده ابتلاء منه و أنا راضي يارب راضي حته لو في حاجه اكبر من كدا كفايه عليه انك فاكرني ومانعم عليه بنعم كتير اوي في الف حمد و شكر ليك يارب دعواتكم و اشوفك قريب".

وعاد فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك للمشاركة مرة أخرى فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل عقب حصد المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة دورى المحترفين برفقة أندية بتروجيت وحرس الحدود.



