شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعقد جلسة مع إيهاب جلال لحسم مصيره بعد العودة من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، على عقد جلسة مع إيهاب جلال بعد العودة من السعودية لأداء مباراة ودية مع الاتفاق السعودى احتفالا بمرور 100 عام على تأسيسه.

واتفق مجلس الإسماعيلى على عقد جلسة مع المدير الفني في وجود على أبو جريشة وعماد سليمان لمعرفة أسماء الراحلين وما يحتاجه الفريق في الموسم المقبل لعدم معاناته كما حدث في المواسم الماضية.

ويخوض فريق الإسماعيلى غدا مواجهة مع الاتفاق السعودى في الدمام، ضمن مباريات الإسماعيلى التي يخوضها احتفالا بالمئوية بعد مواجهتى أهلى بنى غازى والسد القطرى.

وحرصت بعثة الإسماعيلي على تأدية العمرة أولا بعد الوصول للسعودية قبل الانتقال إلى الدمام من أجل خوض اللقاء الودي.

وتعود بعثة الإسماعيلى من السعودية يوم 18 أغسطس الجارى إلى القاهرة، بعد خوض المباراة الذى سيحصل خلالها الإسماعيلى على 40% من عائد المباراة.