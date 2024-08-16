"انقذته والدته وأفضل لاعب أفريقي".. لاعبون عادوا لكرة القدم بعد إدمان المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أمرت النيابة العامة، بإحالة أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر إلى محكمة الجنايات، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر "الحشيش"، بعدما تعرض لحادث مروري بأحد الطرق الساحلية، تسبب في وفاة شخص "أمين شرطة".

وقبل فتوح، اتجه كثير من لاعبي كرة القدم إلى إدمان المخدرات، ولكن ليس الكثير منهم تمكن من العودة مرة أخرى إلى ممارسة اللعبة، فكانت المخدرات نقطة نهاية أساطير عدة.

يوسف بلايلي.. من المخدرات لأفضل لاعب في أفريقيا

بعد مباراة اتحاد العاصمة ومولودية العلمة، في دوري أبطال أفريقيا 2015، دخل أحد أعضاء لجنة الاتحاد الإفريقي غرفة تبديل الملابس، وطلب من بعض اللاعبين الخضوع لكشف المنشطات، من بينهم بلايلي، وبعد ظهور العينة طلب منهم المغادرة، فيما عدا الأخير.

وكانت عينة بلايلي إيجابية، وهكذا تورط اللاعب في أمر كان يمكن أن ينهي مسيرته، وظن الجميع أن هذه المباراة هي الأخيرة لبلايلي، إلا أنه تمكن بعزيمة فولاذية وإصرار، من العودة مرة أخرى.

ولكن لم يتهرب بلايلي من الاعتراف بتعاطيه المنشطات، أمام الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وتعرض اللاعب للإيقاف لمدة سنتين، لكنه عزم على العودة، ورفض الاعتزال وهو موصوم بعار الكوكايين، و تدرب منفردا وعاد ليلعب مع الهواة.

وفي أغسطس عام 2017، وقبل شهر من انقضاء العقوبة، تلقى بلايلي عرضا من رجل أعمال فرنسي من أصول جزائرية، يشغل منصب رئيس نادي أنجيه الفرنسي، واستفسر عن إمكانية انضمامه، وانضم إليه بعدها ثم عاد إلى الترجي التونسي، وفاز معه بالدوري التونسي، وصعد على منصة التتويج بعد سنوات من المعاناة.

ولم يكتفي بلايلي بهذا الحد، وقاد منتخب الجزائر للفوز بالبطولة الأهم أمم أفريقيا، وظهر رافعا للكأس رفقة بغداد بونجاح للمرة الأولى بقميص المنتخب الوطني، في سن 26 عاما، وفي 2019، توج الدولي بجائزة أفضل لاعب أفريقي.

حكيم زياش.. من الإدمان للنجومية

اللاعب الآخر هو المغربي حكيم زياش، وكانت موهبته ظاهرة منذ الصغر، لكنه بعد وفاة والده تعرض هو وعائلته لظروف صعبة، جعلته يدمن المخدرات، لكن بفضل والدتها والمساعد الاجتماعى الدكتور عزيز ذو الفقار، ساعده في الإقلاع عن الإدمان.

ولعب زياش لعدة أندية كبرى، أبرزها أياكس امسترام الهولندى، وحينما فاز بجائزة الحذاء الذهبي التي تنظمها صحيفة "دي تليجراف" الهولندية، لأفضل لاعب فى الدورى الهولندى، رافقه والدته وقال: "هذه أمى، هى كل شىء بالنسبة لى، وهى البطل الحقيقى وليس أنا، إذن حيوها أرجوكم، لأنها من قادتنى اليوم لأقف أمامكم".

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