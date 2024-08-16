"بمشاركة ثنائي مصر".. الكاف يكشف عن الجوائز المالية لبطولة الكونفدرالية 2024-2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجوائز المالية المتعلقة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال موسم 2024-2025، بمشاركة الثنائي المصري الزمالك والمصري البورسعيدي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعفى الزمالك والمصري من المشاركة في الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تخصيص مبلغ قدره 50 ألف دولار لكل نادي شارك في الأدوار التمهيدية بالبطولة، وهذه هى المرة الأولى التي يقدم فيها "الكاف"، دعم مادي للأندية في هذا الدور من البطولة.

وجاءت الجوائز المالية كالتالي:

بطل الكونفدرالية.. 2 مليون دولار.

وصيف البطولة.. مليون دولار.

فرق نصف النهائي.. 750 ألف دولار.

فرق ربع نهائي الكونفدرالية.. 550 ألف دولار.

صاحب المركز الثالث في دور المجموعات.. 400 ألف دولار.

صاحب المركز الرابع في المجموعات.. 400 ألف دولار.

الفرق المشاركة في الدور التمهيدي.. 50 ألف دولار.

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