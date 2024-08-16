الاتحاد الأفريقي يعلن عن الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الجوائز المالية المتعلقة ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال موسم 2024-2025، بمشاركة الأهلي وبيراميدز من مصر.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تخصيص مبلغ قدره 50 ألف دولار لكل نادي شارك في الأدوار التمهيدية بالبطولة، وهذه هى المرة الأولى التي يقدم فيها "الكاف"، دعم مادي للأندية في هذا الدور من البطولة.

وجاءت الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025 كالتالي:

بطل دوري أبطال أفريقيا.. 4 مليون دولار.

وصيف البطولة.. 2 مليون دولار.

فرق نصف النهائي.. مليون و200 ألف دولار.

فرق ربع نهائي الكونفدرالية.. 900 ألف دولار.

صاحب المركز الثالث في دور المجموعات.. 700 ألف دولار.

صاحب المركز الرابع في المجموعات.. 700 ألف دولار.

الفرق المشاركة في الدور التمهيدي.. 50 ألف دولار.

وكان الاتحاد الأفريقي، قرر إعفاء النادي الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي بالبطولة، فيما سيلاقي فريق بيراميدز في الدور التمهيدي نظيره جي كيه يو بطل زنزبار.

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