الإنتاج الحربي يكشف سبب حصوله على 450 ألف جنيه من لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ وسام محمد:

كشف رئيس نادي الإنتاج الحربي، أشرف عامر، سبب استحقاقهم الحصول على 450 ألف جنيه بسبب لاعب الأهلي الشاب أحمد أشرف.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، أن نادي الإنتاج الحربي يحق له الحصول على 450 ألف جنيه حال مشاركة اللاعب أحمد أشرف في عدد محدد من المباريات مع الأهلي.

وأشار رئيس نادي الإنتاج الحربي، إلى أنهم وضعوا هذا البند عند انتقال اللاعب لصفوف الأهلي؛ حيث كان لاعبًا مميزًا بصفوفهم.

يذكر أن اللاعب قد شارك بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري 2023/2024 في مباراتين أمام زد وإنبي ضمن سياسة المدير الفني للأهلي مارسيل كولر في تدوير اللاعبين.

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