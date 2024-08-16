الزمالك ينعى ضحية حادث أحمد أبو الفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك السيد أحمد الشبكي المتوفي في الحادث الذي تسبب به لاعبه أحمد أبو الفتوح.

وذكر نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة: "ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق".

وأردف البيان:" يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأتم النادي بيانه بـ: "ومن المقرر أن يقوم وفد من نادي الزمالك يضم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وعدد من اللاعبين بزيارة أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء لهم".

وأمرت النيابة العامة، يوم أمس الخميس بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح لاعب كرة القدم، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

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