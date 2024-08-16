شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمى للزمالك: أعتذر لأسرة حادث أحمد فتوح ومستعد لزيارتهم والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك لأسرة حادث أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض والذى تسبب في وفاة أمين شرطة على طريق الساحل تحت تأثير المواد المخدرة مما أدى إلى وفاته.

وكتب سالم عبر صفحته فيس بوك :"بما أن البعض قد أساء تفسير جزء من تصريح لي عن توصيف حادث أحمد فتوح ، لذا لزم التوضيح....اولا ...جميع المداخلات التي قمت باجراءها فيما يخص الواقعة بدأت بتقديم العزاء لشهيد عمله كما وصفته و الدعاء لأسرته بالصبر والسلوان و تحدثت عن ألم فقدان رب الأسرة والعائلة قبل أن أتحدث في أي تفاصيل".

أضاف:" ثانيا....قلت مرارا وتكرارا أن الواقعة محل تحقيق من النيابة العامة و اننا في انتظار نتيجة التحقيقات و قرار النيابة ،ثالثا....في معرض سؤال احد الإعلاميين لي عن موقف فتوح ،قلت انه _ وفقا لمصادرنا_ في حالة نفسية سيئة جدا و يري الحادث أمام عينيه في كل لحظة و انه قال انه كان يقود سيارته في الطريق السريع high way و فوجيء بعبور الشهيد بشكل مفاجيء أمامه (بشكل فيه رعونة) والمقصود هنا هو سوء التصرف بعبور الطريق في الليل من غير الأماكن المخصصة لذلك ،و هو ما يتسبب في الكثير من الخسائر في الأرواح، كذلك القيادة بما يتجاوز السرعة المقررة قانونا يعتبر رعونة في القيادة ".

واختتم :"رابعا ....اذا كان حديثي قد أثار ضيق او حزن أسرة الشهيد المكلومة فأنا أتقدم إليهم بخالص الاعتذار و خالص العزاء في مصابهم الفادح الأليم و ادعو الله ان يتغمد الراحل الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر الجميل ،كما ابدي استعدادي الكامل لزيارتهم و تقديم واجب العزاء ".