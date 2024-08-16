شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يٌبقى على سيد ياسين الموسم المقبل وجلسة مرتقبة لتحديد الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو نادى إنبى ببقاء سيد ياسين على رأس القيادة الفنية للفريق البترولى في الموسم المقبل،بعد تقديمه نتائج طيبة،جعلت الفريق يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصرى "دورى nile".

واتفق مسئولو نادى إنبى على عقد جلسة مع سيد ياسين عقب انتهاء الموسم لوضع خريطة الموسم المقبل،وتحديد احتياجات الفريق،واللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق في الانتقالات الصيفية ،خاصة أن سياسة النادى البترولى تُبنى في الأساس على تسويق نجومها وتصعيد الشباب للفريق الأول.

من ناحية أخرى جدد مصطفى شكشك لاعب إنبى عقده مع الفريق البترولى لمدة 3 مواسم قادمة بعدما أبدى الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة سيد ياسين،قناعته بإمكانية اللاعب وقدرته على العطاء مع الفريق في الفترة القادمة.

وأكد مصدر بإنبى لـ"الخليج 365" أن مسئولو النادى البترولى أغلقوا الباب أمام رحيل مصطفى شكشك بعد تجديد عقده مع الفريق البترولى ليستمر لمدة 3 مواسم في الدفاع عن ألوان فريقه في الفترة القادمة، مؤكداً أن اللاعب وعد ببذل قصارى جهده مع الفريق.